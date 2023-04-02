С выходом iOS 17 Apple разрешит устанавливать на iPhone приложения из сторонних источников

В iOS 17 может появиться поддержка сторонних магазинов приложений для iPhone. Об этом сообщает издание TechCrunch, ссылаясь на известного инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее считалось, что в iOS 17 Apple сосредоточится на оптимизации ОС и исправлении ошибок из предыдущих версий. Однако теперь, как сообщает Гурман, вектор разработки изменился.

По данным инсайдера, iOS 17 с кодовым названием Dawn получит несколько "наиболее востребованных функций". Гурман не уточнил, о чем идет речь, но отметил, что нововведения будут "приятными".

В TechCrunch считают, что упомянутые информатором изменения в первую очередь относятся к добавлению в iOS возможности устанавливать приложения из сторонних источников. По мнению издания, Apple необходимо это сделать, чтобы соответствовать требованиям европейского законодательства.