На Международный конгресс астронавтики в Баку представлено рекордное количество научных статей

На предстоящий Международный конгресс астронавтики в Баку учеными и исследователями из 95 стран представлены 3 532 научные статьи.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя ОАО "Азеркосмос" Дунай Бадирханов в ходе медиа-брифинга, посвященного Международному конгрессу астронавтики.

"Азербайджан также представил рекордное количество научных статей - 214. Наша страна входит в пятерку стран, представивших наибольшее количество научных статей, после США, Италии, Индии и Китая", - сказал он.

По его словам, задачами Международного конгресса астронавтики является создание площадки для налаживания международного сотрудничества в космической сфере, обмен опытом и знаний, демонстрация различных новинок и повышение интереса молодежи к космической сфере.

Отметим, что Международный конгресс астронавтики проводится ежегодно с 1950 года под эгидой Международной академии астронавтики и Международного института космического права при поддержке Международной федерации астронавтики.

История Международного конгресса астронавтики в Азербайджане восходит к 1973 году. Так, по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева 7-13 октября 1973 года под девизом "Космические исследования - проникновение в науку и технику" в Азербайджане состоялся 24-й Международный конгресс астронавтики, тем самым Баку стал первым городом в нашем регионе, где было организовано это мероприятие. А 25-29 октября 2019 года на Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в Вашингтоне Баку во второй раз завоевал право принять самое престижное мероприятие космической индустрии. Таким образом, 2-6 октября 2023 года в нашей столице состоится 74-й Международный конгресс астронавтики "Глобальные вызовы и возможности: дадим шанс космосу", организатором которого выступит космическое агентство Азербайджана - ОАО "Азеркосмос".

Напомним, что ОАО "Азеркосмос" принадлежат два спутника связи - Azerspace-1 и Azerspace-2, а также низкоорбитальный спутник Azersky. По итогам 2022 года доходы акционерного общества от продажи спутниковых и телекоммуникационных услуг составили 26,6 миллиона долларов.