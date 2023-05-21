Apple запретила использование ChatGPT
Американская компания Apple запретила сотрудникам использовать генеративные платформы искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.
Журналисты медиа ознакомились с внутренней запиской, согласно которой в корпорации вводят запрет на использование чат-ботов и генеративных платформ искусственного интеллекта. По словам источников в Apple, руководители компании опасаются, что из-за ChatGPT и прочих подобных систем может произойти утечка конфиденциальной информации.
Также в компании запретили работникам пользоваться инструментом Copilot GitHub. Подобный сервис востребован среди программистов - он помогает специалистам автозаполнять написанный код. Кроме того, инсайдеры внутри корпорации рассказали, что Apple начала работу над собственной системой искусственного интеллекта, которая должна облегчить работу сотрудников.
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