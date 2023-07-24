https://news.day.az/hitech/1583870.html Маск стал богатейшим человеком на планете
Маск стал богатейшим человеком на планете
Основатель компании Tesla, американский бизнесмен Илон Маск поднялся на первую строчку рейтинга самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.
Как передает Day.Az, состояние Маска выросло на $5,9 млрд или 2,51 процента и к настоящему моменту оценивается в $242,5 млрд.
На втором месте рейтинга расположился 74-летний Бернар Арно (президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy) и его семья. Его состояние оценивается в $234,6 млрд. Третье место занял основатель корпорации Amazon Джефф Безос с состоянием в $152 млрд.
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