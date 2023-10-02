В США начнут производить летающие такси

В американском штате Огайо начнется массовое производство электрических летающих такси. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказал в своем аккаунте в Х (бывший Twitter) губернатор региона Майк Девайн.

Изготавливать аэротакси будет авиакомпания Joby Aviation. Глава штата с гордостью отметил, что новый завод создаст две тысячи рабочих мест.

Представители компании в разговоре с ABC News добавили, что такси будущего будут взлетать и садиться вертикально. Транспорт будет вмещать одного пилота и четырех пассажиров, а разгоняться такой автомобиль сможет до 322 километров в час на расстояние примерно 161 километр.

Joby Aviation планирует вложить в проект 477,5 миллиона долларов. В год на заводе будет производиться до 500 электрических летающих автомобилей. Строительство предприятия начнется в следующем году, а старт выпуска намечен на 2025 год.