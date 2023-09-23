Китайцы бросились скупать iPhone вопреки запретам властей

Китайские потребители бросились покупать новый смартфон iPhone 15 американской компании Apple, несмотря на звучавшие ранее запреты властей на использование таких аппаратов некоторыми компаниями и госструктурами. Об этом со ссылкой на данные о продажах местных онлайн-платформ и комментарии очевидцев сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По состоянию на 10 утра по времени Пекина, продажи iPhone 15 через онлайн-приложение Dada от интернет-гиганта JD (позволяет заказать товары с доставкой от одного часа) были на 253 процента выше, чем аналогичные в первый день реализации iPhone 14. По словам компании, в первые 10 минут 25 тысяч телефонов были уже отправлены своим покупателям. На популярных сайтах JD.com и Tmall от Alibaba наиболее дорогие модели iPhone 15 Pro и Pro Max были практически распроданы еще до старта продаж, а время ожидания доставки составляло около месяца или больше.

Во флагманский магазин Apple Store в центре Пекина люди занимали очередь с раннего утра, чтобы в числе первых приобрести новинку. Один мужчина, который приехал в 6:30 утра и был 10 в очереди, заявил, что не считает патриотичным поступком покупку того или иного бренда. "Разве и Huawei, и Apple не платят налоги Китаю? Apple, вероятно, платит больше", - сказал он. Он также отметил, что хотел приобрести новинку от Huawei, но тот оказался полностью распродан онлайн.

"Основываясь на текущих данных по предварительным заказам, мы видим, что Apple по-прежнему будет устойчиво наращивать продажи, хотя и сталкивается с такими проблемами, как новые продукты Huawei и отсутствие обычного ажиотажа в социальных сетях Китая", - заявил старший научный сотрудник компании по исследованию рынка IDC Уилл Вонг. Он спрогнозировал рост поставок Apple в КНР на 5-6 процентов в годовом исчислении во втором полугодии.

При этом Counterpoint Technology Market Research ожидают снижение поставок iPhone в Китай в четвертом квартале на 4 процента в годовом исчислении, а наиболее пессимистичный сценарий предполагает падение поставок на 15 процентов. "Мы должны признать существование первоначальных ограничений в поставках, особенно для серии Pro. Это проявилось в увеличении сроков доставки предварительных заказов за последние два дня", - сообщил директор по исследованиям Тарун Патхак.

На долю Китая приходится почти 20 процентов выручки Apple. Чистые продажи компании в материковой части страны выросли во втором квартале почти на 8 процентов в годовом исчислении, до 15,76 миллиарда долларов. Для сравнения, на американском рынке за тот же период продажи упали на 5,6 процента, до 35,38 миллиарда долларов.

Релиз iPhone в этом году совпал с экономическими и политическими трудностями для Apple на третьем по величине рынке для компании. За две недели до презентации новинок Apple китайский телекоммуникационный гигант Huawei выпустил свой новый телефон Mate 60 Pro с чипом SMIC, поддерживающим 5G. Компании удалось сделать технологический рывок, несмотря на санкции США, введенные с 2019 года, которые практически уничтожили бизнес Huawei по производству смартфонов.

Ранее появилась информация, что китайское правительство планирует распространить запрет на использование iPhone, уже введенный для ряда чиновников, на государственные компании. Власти стараются снизить зависимость страны от иностранных технологий и повысить уровень национальной кибербезопасности. Источники сообщили, что несколько госкомпаний запретили своим сотрудникам брать iPhone на работу, однако никаких официальных приказов об использовании гаджетов американского бренда пока не публиковалось.

Позднее представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Китай не запрещал покупку или использование на территории страны мобильных телефонов зарубежных брендов, в том числе iPhone. "Китай не издавал законов, постановлений или иных документов, запрещающих их покупку и использование", - сказала она.