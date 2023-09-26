ASUS ExpertBook: Умные функции для успешного бизнеса

Быстро развивающиеся компании сталкиваются с постоянно меняющимися требованиями к компьютерной инфраструктуре. Надежность, мобильность и гибкость становятся ключевыми факторами для успешного развития бизнеса. Именно для удовлетворения этих потребностей компания ASUS разработала серию ноутбуков ExpertBook. А теперь взглянем на эту серию подробнее:

Серия ASUS ExpertBook - это идеальное решение для малых и средних предприятий, которые ищут надежные, мобильные и гибкие цифровые устройства. В серии есть компактные модели с высокой автономностью, идеально подходящие для мобильного использования, а также мощные ноутбуки, предназначенные для решения требовательных задач, и даже трансформируемые устройства для универсального использования.

Ни для кого не секрет, что мобильность и удобство играют важную роль в повседневной работе. Ноутбук должен быть тонким и легким, при этом обеспечивать достаточное время автономной работы для эффективной работы вне офиса. Один из таких примеров в линейке ExpertBook - модель B1502. Современное и мощное устройство с тонким и легким корпусом: его толщина составляет всего 19,9 мм, а вес - 1,69 кг (для модели 15 дюймов), что делает его идеальным для переноски.

Линейка ExpertBook B1 (B1402 и B1502) оснащена процессорами Intel Core i5-1335 и i7-1355U и графикой Iris Xе, что обеспечивает высокую производительность и эффективную обработку задач. Кроме того, линейка также оснащена современными технологиями, обеспечивающими надежность и безопасность, такие как усиленная конструкция корпуса, защита клавиатуры от влаги, сенсорный сканер отпечатка пальца и система интеллектуального шумоподавления микрофона.

Ноутбук обеспечивает высокий уровень кибербезопасности как на физическом, так и на информационном уровне, включая аппаратное шифрование TPM 2.0, сканер отпечатка пальца и инфракрасную камеру с распознаванием лица.

Говоря о дополнительных преимуществах линейки, стоит подчеркнуть высокоскоростной разъем USB-C 3.2 Gen 2, поддерживающий подключение монитора и быструю зарядку, узкую рамку экрана NanoEdge, которая обеспечивает высокую площадь экрана и яркое изображение, а также технологию ASUS WiFi Master, увеличивающую скорость и стабильность Wi-Fi соединения.

Ну а если задуматься о совершенном устройстве, которое лучше других подойдет корпоративным пользователям, то на ум сразу приходит ASUS ExpertBook B5.

ASUS ExpertBook B5 - это ноутбук, разработанный специально для корпоративных пользователей, обеспечивая им выдающиеся характеристики и надежность. Этот ноутбук основан на новейшем процессоре Intel Core и обладает рядом потрясающих возможностей, которые делают его идеальным спутником для активных бизнес-людей.

Корпус ExpertBook B5 разработан с учетом каждой детали, чтобы обеспечить максимальную легкость и портативность - его вес всего 1,25 кг!. При этом ноутбук не жертвует прочностью, что делает его идеальным выбором для мобильных профессионалов, которым нужна надежность в путешествиях и на работе.

ExpertBook B5 может похвастаться впечатляющей автономностью, что делает его идеальным для работы вдали от розетки. Поддержка двух твердотельных накопителей с возможностью настройки RAID-массивов позволяет хранить и обрабатывать данные с максимальной эффективностью.

Для обеспечения максимальной безопасности данных и удобства использования, ExpertBook B5 оснащен различными инновационными функциями. Сканер отпечатков пальцев и криптопроцессор TPM 2.0 гарантируют конфиденциальность личных и корпоративных данных. А эксклюзивный тачпад NumberPad делает работу с ноутбуком более эффективной и удобной.

Несмотря на свои компактные размеры, ноутбук B5 оснащен полноразмерными разъемами для удобства использования как в офисе, так и за его пределами.

Это стильный и современный бизнес-ноутбук с полноценным 16-дюймовым OLED-экраном. Данный дисплей обеспечивает высокое качество и новую палитру цветов для работы любого уровня. Благодаря широкому цветовому охвату (100% DCI-P3) и антибликовому покрытию, дисплей идеально подходит как для развлечений, так и для работы высшего класса. Его внешний корпус также обладает исключительной прочностью.

В максимальной комплектации аппаратная конфигурация включает в себя процессор Intel Core 13 поколения с поддержкой технологии vPro, до 40 ГБ памяти DDR5 емкостью до 1 ТБ каждый.

Кроме того, ExpertBook B5 предлагает ряд дополнительных преимуществ, включая высокопрочный корпус из магниево-алюминиевого сплава, индикатор статуса пользователя для конференц-звонков, полный набор разъемов подключения, систему интеллектуального шумоподавления ASUS AI Noise-Canceling, инфракрасную камеру для идентификации пользователя, водостойкую клавиатуру, тачпад NumberPad и многое другое.

Говоря о эволюционных бизнес-ноутбуков с заботой об окружающей среде не возможно не сказать о ASUS ExpertBook B9 OLED.

ASUS ExpertBook B9 OLED устанавливает новый стандарт в мире элитных бизнес-ноутбуков, предоставляя пользователю великолепные характеристики и выдающиеся возможности.

Флагман линейки ExpertBook, B9 OLED, является вершиной искусства в мире ноутбуков ASUS и предназначен для верхнего уровня управленцев и профессионалов. Эти ноутбуки совмещают высочайший уровень надежности, передовые средства безопасности данных и уникальную мобильность с выдающейся производительностью и удобством использования. B9403CVA, представитель этой линейки, возможно, самый легкий бизнес-ноутбук с OLED-экраном в мире.

В 2023 году ASUS делает акцент на заботе об окружающей среде, делая устойчивость одним из ключевых направлений развития. Новый B9403CVA имеет самую современную процессорную платформу 13-го поколения Intel Core, великолепный OLED-дисплей разрешения 3К и усовершенствованную конструкцию корпуса, где магний-литиевый сплав используется повсюду, за исключением рамки экрана.

Новый ExpertBook B9 OLED предлагает удивительно яркое изображение на экране формата OLED 3К, обеспечивая великолепную четкость и насыщенные цвета.

Данный бизнес-ноутбук легкий, весит всего 990 г и обеспечивает аж до 11 часов автономной работы, а мощный процессор и графика Iris Xe позволяют этому ноутбуку справляться с самыми требовательными задачами. Кроме того, ноутбук поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500.

Ни для кого не секрет, что ASUS придает большое значение экологичности. Процесс производства с использованием литья под давлением сокращает расход материалов и время изготовления, вторичное использование материалов составляет до 70% массы металлических деталей, и устройство имеет высокий индекс ремонтопригодности. Кроме того, оно потребляет на 44% меньше энергии по сравнению со стандартом EnergyStar 8.

ExpertBook B9 оснащен интеллектуальной системой охлаждения. Данная система охлаждения с двумя вентиляторами и функцией пылеудаления обеспечивает оптимальную работу ноутбука.

Прекрасно ноутбук B9 соответствует стандартам Intel Evo, что гарантирует малую толщину корпуса, быстрое включение, длительное время автономной работы и высокую производительность.

С полным набором разъемов, включая Thunderbolt 4 USB-C, USB-A 3.2 и HDMI 2.0, а также поддержкой подключения трех 4K-дисплеев одновременно ExpertBook B9 предлагает множество вариантов подключения, а улучшенный тачпад и шарнир экрана ErgoLift улучшают удобство использования и охлаждение, а также предоставляют больше возможностей для работы с устройством.

ASUS ExpertBook B9 OLED B9403CVA - это не просто бизнес-ноутбук. Это произведение искусства, сочетающее в себе максимальную производительность, устойчивость к нагрузкам и заботу об окружающей среде, что делает его идеальным инструментом для современных корпоративных лидеров и профессионалов.

Компания ASUS придает особое значение долговечности своих продуктов, особенно в контексте корпоративной среды.При выборе надежных инструментов для корпоративной работы, одним из ключевых критериев становится надежность и прочность выбираемых устройств. Поэтому при выборе ноутбуков важно оценить, насколько они были подвергнуты строгим испытаниям на надежность, чтобы можно было полагаться на них в любых ситуациях.

Важно отметить, что все продукты ASUS, включая ноутбуки из серии ExpertBook, проходят строгие испытания, которые превосходят стандартные требования к качеству. Начиная с 2021 года, серии ноутбуков ASUS тестируются в соответствии с военным стандартом MIL-STD-810H. Данный стандарт разработан для применения в военной промышленности и гарантирует, что компьютеры ASUS способны выполнять задачи даже в самых суровых условиях.

В современном мире защита данных стала приоритетом, как для корпоративных, так и для личных пользователей. Учитывая это, ноутбуки ASUS оснащены многоуровневой системой защиты, которая обеспечивает сохранность информации от атак злоумышленников и независимых глаз. Эти меры безопасности включают в себя сканер отпечатков пальцев, криптопроцессор TPM 2.0, слот для кенсингтонского замка и механизм закрытия веб-камеры.

ASUS также стремится быть экологически ответственными. Поэтому ноутбуки серии ExpertBook производятся с соблюдением политики ASUS по снижению углеродного следа. ASUS активно работает над созданием экономики замкнутого цикла и ответственной цепочки поставок, с целью приносить пользу всему обществу и стремиться к нулевому углеродному следу.

Выбирая ноутбуки ASUS ExpertBook, вы можете быть уверены в их надежности, защите ваших данных и нашей экологической ответственности. ASUS стремится предоставить вам лучшие инструменты для вашего успешного бизнеса и обеспечить вас надежной техникой, на которую можно полагаться в любых ситуациях.

Кроме того, при выборе ноутбука для корпоративного использования важно также учесть инструменты для управления и администрирования. ASUS предоставляет ряд инструментов и программ для эффективного администрирования, включая:

ASUS Business Manager: Этот инструмент предоставляет эксклюзивные функции для увеличения производительности и безопасности коммерческих ПК ASUS. Он упрощает процессы управления и обслуживания и позволяет сосредотачиваться на бизнесе.

Этот инструмент предоставляет эксклюзивные функции для увеличения производительности и безопасности коммерческих ПК ASUS. Он упрощает процессы управления и обслуживания и позволяет сосредотачиваться на бизнесе. ASUS Control Cente r : Это программное обеспечение для централизованного управления ИТ, позволяющее отслеживать и контролировать различные устройства ASUS, включая ноутбуки и рабочие станции.

r Это программное обеспечение для централизованного управления ИТ, позволяющее отслеживать и контролировать различные устройства ASUS, включая ноутбуки и рабочие станции. ASUS Cloud Recovery: Позволяет быстро и безопасно восстановить систему через интернет, обеспечивая стабильное программное обеспечение.

Позволяет быстро и безопасно восстановить систему через интернет, обеспечивая стабильное программное обеспечение. ASUS Diagnostic Tool: Позволяет проводить диагностику оборудования, даже без установленной операционной системы, что упрощает поиск и устранение неисправностей.

Все эти факторы делают ASUS Business надежным и удобным партнером для корпоративных клиентов, предоставляя широкий выбор возможностей и поддержку на всех этапах сотрудничества.

В заключении хотелось бы сказать, что серия ASUS ExpertBook - это полноценное решение для бизнеса, обеспечивающее высокую производительность, надежность и современные средства безопасности, что делает ее идеальным выбором для малого и среднего бизнеса и корпоративных пользователей.

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