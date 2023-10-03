https://news.day.az/hitech/1602914.html Apple выпустит обновление ПО для устранения перегрева iPhone 15 - ВИДЕО
Apple выпустит обновление ПО для устранения перегрева iPhone 15 - ВИДЕО
Корпорация Apple выпустит обновление программного обеспечения для устранения перегрева смартфонов из своей последней линейки.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, повышение температуры вызвано ошибками в работе iOS 17. Кроме того, неполадки связаны с повышением фоновой активности в первые дни. Напомним ранее в сентябре Apple представила новые iPhone 15. После старта продаж пользователи социальных сетей и микроблогов начали массово жаловаться на перегрев устройств. Также проблема затронула новые модели iPhone Pro и Pro Max.
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