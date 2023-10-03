Apple выпустит обновление ПО для устранения перегрева iPhone 15

Корпорация Apple выпустит обновление программного обеспечения для устранения перегрева смартфонов из своей последней линейки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, повышение температуры вызвано ошибками в работе iOS 17. Кроме того, неполадки связаны с повышением фоновой активности в первые дни. Напомним ранее в сентябре Apple представила новые iPhone 15. После старта продаж пользователи социальных сетей и микроблогов начали массово жаловаться на перегрев устройств. Также проблема затронула новые модели iPhone Pro и Pro Max.