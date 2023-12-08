https://news.day.az/hitech/1620575.html Турция готовит конкурирующий с ChatGPT проект искусственного интеллекта - Сельчук Байрактар
Турция готовит конкурирующий с ChatGPT проект искусственного интеллекта - Сельчук Байрактар
Инженеры Турции работают над AI.LE, турецким конкурентом ChatGPT.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил председатель правления компании Baykar Сельчук Байрактар во время выступления на саммите "Take off" в Стамбуле.
Согласно информации, под руководством Фонда T3 инженеры разрабатывают язык программирования, ориентированный на турецкий язык.
Отметим, что ChatGpt - это чат-бот на основе искусственного интеллекта, разработанный OpenAI. Робот может отвечать на заданные вопросы, как человек.
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