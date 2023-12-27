Huawei оправилась от санкций США и вернулась в лидеры разработчиков мобильных процессоров

Китайский технологический гигант Huawei вернулся в топ-5 мировых разработчиков мобильных чипсетов, оправившись от санкций США. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на отчет аналитической фирмы Counterpoint Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно отчету Counterpoint Research за третий квартал 2023 года, производитель Hisilicon (полностью принадлежащий Huawei) сейчас занимает 5-е место на рынке чипсетов с долей 3%. Данная статистика, как пишет GizmoChina, говорит о восстановлении Huawei, которая на несколько лет выбыла из гонки из-за санкций США, наложенных в рамках Торговой войны.

Возвращение Huawei в список лидеров можно объяснить продуктовой линейкой компании в 2023 году. В первую очередь на это повлиял релиз флагманского смартфона Huawei Mate 60 на процессоре Kirin 9000s с поддержкой 5G, который мгновенно стал хитом в Китае.

Qualcomm остается доминирующим игроком с долей рынка 40%. Apple занимает вторую строчку с долей 31%. MediaTek занимает третье место с долей 15%. Далее расположилась Samsung с долей 7%. После Huawei идут Unisoc (2%), Google (1%) и JLQ (0,1%).

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