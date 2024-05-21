Заглядывая в 2030 год, Huawei совершает революцию в сфере интеллектуальных технологий

По мере того как человечество встречает четвертую промышленную революцию, эпоха интеллектуальных технологий набирает все больший темп. Эпоха интеллектуальных технологий сулит нам существенные изменения в том, как люди путешествуют, работают и живут, в целом.

Ключом ко всему является эффективное использование таких интеллектуальных технологий, как 5G, облачные технологии и искусственный интеллект. Сегодня интеллектуальные технологии, такие как 5G, облачные вычисления и искусственный интеллект, получили всестороннее и детальное развитие. Цифровая технологическая революция, стремительно охватывающая все большие территории, требует открытости стран по всему миру изменениям и интеграции в 5G без каких-либо колебаний.

В рамках международной конференции GSMA M360 Eurasia 2024, проходившей в Баку, была подчеркнута важность искусственного интеллекта и промышленной революции, стремительно развивающихся и бросающих вызов миру.

Говоря о будущем цифровизации и интеллектуальных технологий с региональными лидерами, ведущими экспертами, регулирующими органами, руководителями мобильных операторов и ИТ-корпорациями со всего региона, участники конференции сосредоточились на обсуждении цифровых возможностей и ускорении текущей цифровой трансформации в Содружестве Независимых Государств (СНГ) и соседних регионах.

Выступая на мероприятии, директор по нормативно-правовому регулированию GSMA John Giusti отметил, что Азербайджан стал региональным лидером в области технологий. "Всего 30 лет назад в Баку были запущены первые интернет-соединения. С тех пор страна стала региональным лидером в области технологий, инноваций и предпринимательства".

В свою очередь, президент Huawei Carrier Business Middle East & Central Asia, Alex Xu заявил, что Азербайджан занимает стратегическое географическое положение для реализации проектов наземного транспорта по направлениям Север-Юг и Запад-Восток.

"Сегодня Азербайджан занимает видное положение по многим мировым рейтингам. Коммуникационная инфраструктура страны стремительно развивается. Азербайджан представлен в Совете Международного союза электросвязи (МСЭ) и имеет представителя в Комитете по регламенту радиосвязи МСЭ".

Региональный директор Международного союза электросвязи (МСЭ) по Содружеству Независимых Государств (СНГ) Наталья Мочу отметила, что, по последним данным, 2,6 миллиарда человек остаются без доступа в Интернет.

"Мы часто слышим о многообещающем будущем цифровой экономики. В рамках Всемирного мобильного конгресса наш Генеральный секретарь подчеркнул, что за последнее десятилетие цифровая экономика в 2,5 раза опередила рост физического ВВП".

Все эти размышления и ключевые замечания подводят нас к выводу, что укрепление связей в рамках концепции строительства "гига-города" (Giga City), начало строительства сети 5G, инвестиции в 4G, увеличение скорости и покрытия оптоволокна, а также развитие новых бизнес-возможностей 5G становятся критически важными и неизбежными.

5G, облачные технологии и искусственный интеллект: ключ к интеграции более автоматизированного и экологичного мира

В наши дни 5G, облачные технологии и искусственный интеллект являются ключевыми факторами создания автоматизированного мира.

Принимая во внимание проблемы, с которыми сталкивается весь мир, регионы должны следовать тенденции, сулящей операторам выдающиеся достижения.

В своем выступлении на конференции президент Huawei Carrier Business Middle East & Central Asia, Alex Xu подчеркнул ряд требований, предъявляемых для интеграции в "автоматизированный мир" с системой 5G.

"Главным приоритетом является выпуск спектра 5G как можно скорее, предпочтительно до 2025 года. Кадры - это ключ к реализации абсолютно всего, и компания Huawei готова сотрудничать со всеми субъектами для их развития", - заявил Алекс Сюй.

По его словам, благодаря своему опыту, Huawei гарантирует улучшение качества жизни, рациональное и экологичное питание, а также более комфортное жилое пространство.

Он отметил выпуск отчета Huawei под названием "Интеллектуальный мир 2030", в котором содержится рационально структурированный сценарий и описание восьми перспектив на будущее.

"Заглядывая в 2030 год, мы верим, что будущее принесет нам улучшение качества жизни, рациональное и экологичное питание, а также более комфортное жилое пространство.

Мы также предвкушаем прекращение дорожных заторов и загрязнения окружающей среды в городах, масштабного внедрения альтернативной энергии и широкого спектра новых цифровых услуг", - заявил он.

Huawei обещает снижение рисков в жизни людей и увеличение мощности соединений

Самое время использовать кадровый потенциал более рационально. Технологический сдвиг становится более эффективным для снижения производственных рисков. Упомянув об этом в своем выступлении, Alex Xu обратил внимание на новые роботизированные технологии.

"Мы предполагаем, что робототехника возьмет на себя выполнение рутинных и опасных задач, что позволит нам больше сосредоточиться на ценной, творческой работе и личных интересах. Это предвещает высокие требования к подключению и вычислительным технологиям.

По нашим оценкам, к 2030 году общее количество подключений достигнет 200 млрд, DoU - 400 ГБ, а проникновение гигабитного широкополосного доступа - 55%.

К 2030 году 87% расходов предприятий будут приходиться на облачные технологии, что потребует 10-кратной общей вычислительной мощности и 500-кратной вычислительной мощности искусственного интеллекта.

Технологии уже готовы. Каждая страна могла бы выбрать наиболее подходящий подход к продвижению вперед", - добавил он.

Развитие цифровой и интеллектуальной экономики за счет использования 5G, облачных вычислений и искусственного интеллекта

Поскольку интеллектуальная экономика становится ключевым фактором роста, внедрение интеллектуальных технологий приобретает фундаментальное значение. Кроме того, интеллектуальная экономика становится ключевым фактором роста.

В ходе мероприятия был освещен предполагаемый рост объема интеллектуальной экономики в течение следующих 6 лет. Наряду с этим была предоставлена информация об основных средствах для достижения прорыва в области интеллектуальных технологий. Президент Huawei Alex Xu также подчеркнул некоторые целевые показатели, ожидаемые до 2030 года.

"Оценка показывает, что к 2030 году глобальная цифровая и интеллектуальная экономика будет составлять 37,9% от общего объема экономики, а ежегодный совокупный темп роста интеллектуальной экономики составит 18%.

Наиболее эффективным способом развития цифровой и интеллектуальной экономики является использование интеллектуальных технологий, таких как 5G, облачные вычисления и искусственный интеллект, способные существенно повысить цифровую производительность".

Более того, технология 5G достигла большого успеха и развивается в направлении 5G-A. Всего за пять лет количество пользователей 5G превысило 1,5 миллиарда, что является показателем более стремительного внедрения по сравнению с любым предыдущим поколением. В настоящее время на долю 5G-сервисов приходится 20% подключений и 40% объема продаж мобильной связи, что значительно увеличивает объем передачи данных.

Как упоминалось на конференции, текущий год знаменует собой первый год глобальной коммерциализации 5G-A, и в 2024 году мы ожидаем запуска более 10 сетей. Крайне важно не медлить с внедрением 5G в регионе.

Тем временем искусственный интеллект придает значительный импульс развитию облачных технологий. Облачные вычисления развиваются уже более десяти лет и в настоящее время приобрели широкую популярность. Все больше и больше экономик рассматривают облако в качестве базовой инфраструктуры для цифровой трансформации государства. К примеру, в Европе 68% государственных сервисов были перенесены в облако.

За последние два года мы стали свидетелями появления больших языковых моделей, таких как ChatGPT. Предполагается, что характеристики этих моделей ежегодно расширяются в десять раз, увеличивая возможности искусственного интеллекта и применения ИИ-приложений.

Совместными усилиями можно добиться наилучших результатов

Таким образом, конференция GSMA M360 Eurasia 2024, прошедшая в Баку при спонсорской поддержке Azercell, одного из ведущих операторов мобильной связи, в очередной раз подчеркнула важность совместной инициативы всех телекоммуникационных компаний на пути к развитию интеллектуальных технологий.

Делясь свои видением по данному вопросу, Alex Xu также отметил в ходе конференции, что наиболее важные и ответственные шаги в этом направлении ложатся на плечи всех операторов связи.

"Операторы связи несут ответственность за продвижение интеллектуальных технологий. Телекоммуникационные компании не только несут ответственность, но и обладают преимуществом в продвижении интеллектуальных технологий.

Во-первых, телекоммуникационные компании работают с большими масштабами. В большинстве стран общий доход операторов составляет от 1% до 2,3% ВВП, а в небольших странах эта доля может быть еще выше ввиду меньшей конкуренции со стороны гипермасштабируемых центров обработки данных.

Во-вторых, операторы связи, как правило, обладают уникальными преимуществами: у них самая большая клиентская база среди потребителей и предприятий, самый обширный и лучший кадровый резерв в области ИКТ, самый большой объем данных и самая разветвленная цифровая инфраструктура.

Для укрепления активной позиции региональным операторам следует сосредоточиться на трех ключевых областях:

1.Расширение возможностей подключения, в частности, уделив приоритетное внимание развертыванию 5G.

2.Расширение возможностей облачных сервисов для продвижения цифровой трансформации отраслей.

3.Исследование искусственного интеллекта для достижения новых уровней производительности.

Словом, двухдневная конференция GSMA M360 Eurasia 2024 в Баку в очередной раз привлекла внимание к вопросу важности таких интеллектуальных технологий, как 5G, облако и искусственный интеллект, в нашем стремительно меняющемся мире.

5G, облачные технологии и искусственный интеллект - оптимальные пути на тропе к эпохе интеллектуальных технологий, открывающие еще больше возможностей. Регион должен стать частью этих значительных изменений, при этом региональные операторы связи будут играть в них ключевую роль.

Такой прогресс требует располагающей политики регулирования, в частности в отношении распределения спектра 5G. Принимая во внимание, что многие страны, включая развивающиеся, уже начали широкомасштабное внедрение 5G, рекомендуется выделить спектр 5G до 2025 года.

Ни один из этих успехов не может быть достигнут без кадров. Huawei стремится развивать кадровый потенциал в области ИКТ совместно со всеми заинтересованными сторонами за счет таких программ, как наша Академия ИКТ.

И, разумеется, только сообща мы сможем двигаться в направлении интеллектуального мира.