Названа самая дорогая компания в мире

Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Microsoft.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные торгов.

Стоимость акций выросла на 3,2%, до $135,21. Рыночная капитализация производителя чипов составила $3,33 трлн.

12 июня газета The Wall Street Journal сообщала, что Apple стала самой дорогой компанией в стране, обогнав Microsoft.

Ранее сообщалось, что стоимость Microsoft, Nvidia и Apple впервые с 2000 года составила более 20% стоимости индекса S&P 500. Как уточняет Bespoke Investment Group, это означает, что всего три акции стоят больше, чем вместе взятые акции сотни других компаний, составляющих индекс.

Инвесторы указывают на негативные факторы, связанные с этой тенденцией. По мнению основателя Fairlead Strategies Кэти Стоктон, усиление трех компаний демонстрирует слабость во многих других областях рынка.

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