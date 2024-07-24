В Европе заявили о завершении «кризиса запуска»

Успешный запуск ракеты Ariane 6 означает завершение "кризиса запуска", заявил гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер. Как передает Day.Az, об этом сообщает SpaceNews.

По словам главы ЕКА, первый старт Ariane 6, оказавшийся успешным, стал признаком того, что "кризис с пусковыми установками" в Европе подошел к концу. "Вы можете себе представить, насколько важен был этот успех для всех нас. Для ЕКА, для космоса в Европе он был действительно огромным", - резюмировал Ашбахер.

Издание отмечает, что в ближайшее время возобновятся полеты легкой ракеты Vega C, приостановленные после неудачного запуска в декабре 2022 года.

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