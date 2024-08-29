Эти смартфоны Xiaomi больше не будут обновляться

Xiaomi обновила список устройств, которые больше не будут получать обновления прошивки, включая патчи безопасности, для MIUI и Android. В данный реестр зачастую попадают смартфоны и планшеты спустя два-три года после выхода. Об этом сообщает издание Xiaomitime, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новичками в списке устаревших устройств оказались Xiaomi MIX 4, планшеты Xiaomi Pad 5 Pro 5G и Xiaomi Pad 5 Pro, Poco F3 GT, Poco F3, Redmi K40, Redmi Note 8 образца 2021 года и Redmi Note 10 5G.

"Для пользователей вышеупомянутых устройств это означает, что в будущем в их телефоны не будут получать новые функции или улучшения. Также отсутствие постоянной поддержки распространяется на критические обновления безопасности, которые жизненно важны для защиты устройств от новых угроз безопасности", - предупреждает Xiaomitime.

Прежде Xiaomi вела два списка для устройств, чье обслуживание подходило к концу: маркер EOL означал прекращение поставок продукта с завода, а EOS - прекращение поддержки со стороны разработчиков ПО. Сейчас же вендор решил вести один реестр - EOL.

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