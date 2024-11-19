https://news.day.az/hitech/1708861.html Bayraktar стал первым БПЛА, способным взлетать и садиться с кораблей. - ФОТО БПЛА Bayraktar TB3 стал первым беспилотным летательным аппаратом в мировой авиационной истории, который смог взлетать и приземляться с короткой взлетно-посадочной полосы на корабле. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, аппарат успешно завершил испытания полета с TCG ANADOLU.
Bayraktar стал первым БПЛА, способным взлетать и садиться с кораблей. - ФОТО
БПЛА Bayraktar TB3 стал первым беспилотным летательным аппаратом в мировой авиационной истории, который смог взлетать и приземляться с короткой взлетно-посадочной полосы на корабле.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, аппарат успешно завершил испытания полета с TCG ANADOLU.
Bayraktar TB3 за время летных испытаний суммарно провел в воздухе свыше 700 часов.
Особенно примечательным стал полет 20 декабря 2023 года, когда беспилотник находился в воздухе 32 часа, преодолев расстояние 5 700 км перед успешным приземлением.
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