Bayraktar стал первым БПЛА, способным взлетать и садиться с кораблей.

БПЛА Bayraktar TB3 стал первым беспилотным летательным аппаратом в мировой авиационной истории, который смог взлетать и приземляться с короткой взлетно-посадочной полосы на корабле.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, аппарат успешно завершил испытания полета с TCG ANADOLU.

Bayraktar TB3 за время летных испытаний суммарно провел в воздухе свыше 700 часов.

Особенно примечательным стал полет 20 декабря 2023 года, когда беспилотник находился в воздухе 32 часа, преодолев расстояние 5 700 км перед успешным приземлением.