Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский миллиардер Илон Маск раскрыл свои планы относительно TikTok.

Он заявил в ходе конференции в Германии, что не подавал заявку на покупку социальной сети и "не горит желанием" это делать, запись его выступления появилась на YouTube-канале Welt Documentary, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok... Я не горю желанием купить TikTok", - сказал предприниматель. Он добавил, что не покупает что-либо, только исходя из экономических причин, обычно он создает компании "с нуля", а не приобретает готовый бизнес.

В то же время Маск отметил, что мог бы изучить алгоритм работы TikTok и предложить варианты по его улучшению. Он уточнил, что сам не использует соцсеть.