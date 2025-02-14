Apple готовит новый премиум-дисплей для профессионалов

Apple работает над 27-дюймовым mini-LED дисплеем, который может выйти в конце 2025 года. Об этом со ссылкой на инсайдера Росса Янга сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Этот дисплей может стать обновленной версией Studio Display, впервые представленного в 2022 году. Текущая версия Studio Display использует 5K LED-панель, поэтому mini-LED версия станет значительным улучшением.

По словам Янга, дисплей будет использовать светодиоды от Epistar, а производством самих панелей займется LG Display.

В 2023 году Янг заявлял, что Apple работала над Studio Display Pro с технологией ProMotion, однако сейчас, по словам информатора, этот проект якобы отменен.

Технология mini-LED уже используется Apple в MacBook Pro. По сравнению с LED, дисплеи mini-LED обладают лучшей яркостью, контрастностью и точностью цветопередачи.

Янг - не единственный источник в отрасли, согласно информации которого Apple работает над новым Studio Display. Марк Гурман из Bloomberg также недавно сообщал о разработке 27-дюймового монитора. Однако, по данным Гурмана, Apple его представит только в 2026 году.