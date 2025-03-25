Когда выйдет Nintendo Switch 2?

Гибридная игровая консоль Nintendo Switch 2 поступит в продажу в июне 2025 года. Информацию о сроках запуска раскрыл авторитетный игровой журналист из издания Insider Gaming (IG) Том Хендерсон, ссылаясь на данные, полученные от источников в ходе конференции GDC, передает Day.Az.

По сведениям инсайдера, Nintendo разработала трехэтапную стратегию выпуска игр для новой платформы. Первая волна проектов, преимущественно от внутренних студий компании, запланирована на июнь, одновременно с релизом консоли. Вторая фаза, ориентированная на игры от сторонних разработчиков, стартует в октябре-ноябре. Завершит год масштабная декабрьская волна релизов от тех и других студий, приуроченная к праздничному сезону.

Примечательно, что Nintendo пока не предоставила девкиты Switch 2 большинству сторонних студий разработки. По данным Хендерсона, рассылка комплектов для создания игр начнется только в июне, уже после старта продаж самой консоли.

В преддверии официального анонса, избранные представители СМИ и блогеры смогут ознакомиться с Switch 2 на закрытом мероприятии. Им дадут возможность провести несколько часов за консолью и протестировать ряд игр из стартовой линейки.

Широкой публике Nintendo представит Switch 2 на презентации, запланированной на 2 апреля.