Google засекретила разработку Android
Американская корпорация Google будет секретно заниматься разработкой операционной системы (ОС) Android.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Android Authority.
Источники медиа рассказали, что в Google собрались работать над проектом Android Open Source Project, на котором основана Android, при "закрытых дверях". Это означает, что компания не будет публиковать информацию о новых функциях ОС до тех пор, пока работа над ними не завершится.
Авторы издания обратились в Google за комментарием и получили подтверждение. В корпорации заявили, что будут реже демонстрировать различные части кода ОС всем желающим, но продолжат рассказывать о новых возможностях Android и принимать предложения сторонних разработчиков.
Представители проекта Android подчеркнули, что для большинства разработчиков и пользователей ничего не поменяется. Также в компании не собираются скрывать исходный код ОС.
Журналисты подытожили, что благодаря открытости Android ее могут модернизировать как разработчики, так и пользователи. Они заключили, что в Google выступят с официальном анонсом относительно порядка разработки Android позже.
Ранее корпорация Samsung определилась с датой выпуска крупного обновления Android для своих смартфонов. Версия Android 15 с One UI 7 будет доступна на ряде устройств с 7 апреля.
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