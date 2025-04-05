На часах Google Pixel Watch запустили Windows

Инженер-любитель Густав Монс смог запустить операционную систему Windows на умных часах Google Pixel Watch 3. Как пишет Android Authority (AA), он поделился результатами необычного проекта в своем именном блоге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Монс использовал процессор Snapdragon, установленный в Pixel Watch 3, и загрузчик Qualcomm UEFI XBL в качестве отправной точки. Путем кропотливой настройки конфигурации и исправления таблиц ему удалось заставить часы загрузить среду предустановки Windows (Windows PE). На опубликованных изображениях виден лишь синий фон загрузки, однако, по словам Монса, это является доказательством успешного запуска системы.

Процесс не обошелся без трудностей. Выпуск обновления Android 15 для Pixel Watch 3 нарушил механизм загрузки кода, разработанный Монсом. Однако, спустя несколько часов и после внесения "хакерских" изменений в стандартное ядро, энтузиасту удалось восстановить загрузку Windows PE на часах.

Несмотря на то, что это далеко не полноценное и пригодное для использования решение, сам факт запуска Windows на умных часах Pixel Watch 3 является впечатляющей демонстрацией мощности и гибкости современной носимой электроники.