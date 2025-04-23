Apple решила дать провальному iPhone еще один шанс

Предполагалось, что телефон iPhone 16e с ценником от 600 долларов, который заменил бюджетную модель SE в линейке Apple, будет единственным в своем роде из-за слабых продаж. Но, согласно проверенному источнику, корпорация намерена дать ему еще один шанс.

Создание производственной линии для iPhone 17e уже в процессе. Предварительная дата выхода намечена на конец мая 2026 года - сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдера Fixed Focus Digital, передает Day.Az со ссылкой на УНИАН,

Инсайдер также предположил, что iPhone 17e может соперничать за долю рынка с другим девайсами среднего класса от конкурирующих брендов, которые обычно выпускают свои новинки примерно в то же время. Среди потенциальных конкурентов в Китае называются Xiaomi, Redmi и Vivo.

Что именно изменится в новом смартфоне, пока неизвестно. Вероятно, Apple обновит процессор. В iPhone 16e установлен обрезанная версия чипсета A18, который на данный момент является самым современным в семействе Apple. Новый процессор A19 будет представлен только в сентябре 2025 года вместе с iPhone 17.

Обозреватели называют iPhone 16e в целом хорошим телефоном, но слишком дорогим, чтобы называться "бюджетником", при этом некоторые упрощения оказались слишком заметными. Например, одинарная камера и отсутствие MagSafe. Также многие остались недовольны 60-герцовым экраном в 2025 году.

Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре. Слухи за 5 месяцев до анонса говорят, что это будет самая интересная серия за долгое время. В частности, стандартные модели наконец перейдут на 120-герцовые дисплеи, обновится "фронталка", а "прошки" впервые за шесть лет удивят новым дизайном.

Еще одна причина дождаться iPhone (2025) - совершенно новая модель iPhone 17 Air, которая придет на смену iPhone Plus. Если верить утечкам, это будет самый тонкий смартфон в истории компании с толщиной всего 5,5 мм.