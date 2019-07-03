Инвазивный кардиолог Эмин Гаджибалаев раскрыл причины увеличения в последнее время больных с заболеваниями сердца.

Кардиолог Эмин Гаджибалаев

В 2003-2009 годах обучался на факультете Лечение-профилактика Азербайджанского медицинского университета. Затем, получил свою профессию, проработав в 2009-2010 годах врачом-интерном в отделении кардиологии Госпиталя им. Арифа Гейдарова министерства внутренних дел. В 2010-2013 годах проработал в качестве врача-ординатора отделения Ангиографии в расположенном в российском городе Москва "Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева" и был удостоен сертификата в области инвазивной кардиологии. В 2012 году там же успешно окончил курсы "Экстренная комплексная диагностика УЗИ" после кардиохирургических вмешательств.

Как передает Day.Az, об этом пишет Trend.

Начиная с 2014 года, Эмин Гаджибалаев работает в Центральном таможенном госпитале врачом-кардиологом. В течение этого времени, он используя созданные в Центральном таможенном госпитале первоклассно оборудованные условия, осуществил такие сложные инвазивные вмешательства, как ангиография коронарных сосудов сердца, баллонная ангиография, by-pass контроль (шунтография, баллонная ангиопластика и стентирование), ангиокрафия периферических сосудов (ангиография почек, нижних и верхних конечностей и установка временного кардиостимулятора). Кардиолог Эмин Гаджибалаев провел в Центральном таможенном госпитале около 1000 инвазивных операций на сердце.

- Эмин муаллим, что Вы можете рассказать про инвазивную кардиологию?

Инвазивная кардиология считается самым большим достижением современной кардиологии. Инвазивная кардиология охватывает обширную и важную область, диагностику, называемую коронарной ангиографией, и включает постановку стента.

Благодаря этой операции определяется, есть ли сужение или закупорка в кровеносных сосудах, питающих сердце. После коронарной ангиографии может быть принято решение о медикаментозной терапии, применении баллона-стента или операции коронарного шунтирования (by-pass).

-В каких случаях вы бы предложили больным не операцию на открытом сердце, а методы инвазивной кардиологии?

Диагноз операции на открытом сердце может быть поставлен после ангиографии. Сначала, мы делаем ангиографию, видим состояние вен. Перед ангиографией пациент должен пройти некоторые обследования и сдать определенные анализы.

Если количество сужений в 3 основных сосудах человека большое, то есть процент сужения в сосудах большой, то в этом случае рекомендуем операцию на открытом сердце. Обычно такое состояние возникает у пациентов с диабетом. Если количество сужений меньше, то мы в первую очередь советуем стент. В том числе пациентам, поступающим с острым инфарктом больше рекомендуется стент.

-В последнее время увеличилось постановка стентов тем, кого беспокоит сердце. Что Вы можете сказать по этому поводу?

Да, Вы верно подметили. В последнее время наблюдается увеличение постановки стентов. Причина этого связана как с продвижением в области диагностики, и кроме того связано с тем что люди начали уделять внимание своему здоровью. То есть граждане, своевременно посещая врачей, оберегают свое здоровье. Однако, существуют условия и показатели для постановки стента. Причиной постановки стента является сужение сосудов, сужение которых свыше 70 процентов. Если у больного имеется такой случаи, то мы рекомендуем поставить стент. Это, в свою очередь, помогает предотвратить острый инфаркт.

-Есть ли разница в возрасте в постановке стенда?

Нет, здесь разница в возрасте не играет роль. У нас есть пациенты в возрасте от 28 лет и до 86 лет, с установленными стентами. Тут играют роль наследственные, генетические факторы.

- Каковы степени риски при лечении инвазивными процедурами?

В инвазивных процедурах, как и в других процедурах, имеются риски. Общий процент рисков составляет менее 1000/1. Среди них есть риски инсульта, кровотечения, разрыв вен, и даже смерти. Также сюда можно отнести аллергические реакции.

-Путем такого вмешательства можно излечить любого больного?

Первой целью инвазивной процедуры является правильного постановка диагноза, другая цель - вылечить больного. Задачей проведения данных процедур является продление жизни больного, повышение его жизненного уровня.

-Как больной, после инвазивной процедуры, должен беречь себя?

После инвазивных процедур, если больной подвергся анжу и в венах нет серьезного сужения, с нашей стороны назначается лечение, чтобы сужение не увеличивалось. Для предотвращения острого инфаркта мы рекомендуем определенные препараты для разжижения крови. Хочу особо отметить, еще один момент, поскольку больные с заболеваниями сердца считаются хроническими больными, то, они должны быть под регулярным наблюдением врача. В соответствие с рекомендациями врача в течение года проходить через определенные процедуры.

-Что надо делать больному с установленным стентом?

Если больному поставлен стент, то он получает еще более серьезное лечение. Разжижающую кровь терапию, терапию сердечной недостаточности, также если у больного имеется давление то он должен получать лечение соответственно этому.

-Какое ежедневное питание следует соблюдать с больным сердцем?

В целом, имеется ли стент у больного или нет, обязательно следует придерживаться ежедневного режима питания. Потому что, одна из причин роста сердечных болезней связана с отсутствием правильного питания. Сердечные больные должны уделять более серьезное внимание своему питанию.

-Что бы Вы порекомендовали, в жаркие летние месяцы, имеющим определенный дискомфорт с сердцем?

Если больной знает, что в его сердце есть какие-либо проблемы, то он должно постоянно носить при себе прописанные врачом лекарства. То есть прием лекарств должен быть в постоянной форме. Если больной в какой-то период чувствует себя хорошо, то это не означает, что следует прекратить прием лекарств. Многие пациенты в таких случаях отказываются от приема лекарств. Что неправильно. В летнее месяцы часто происходит потение. В теле происходит потеря воды. В связи с чем, кровь начинает быстрее сгущаться. И даже у людей, не имевших никаких проблем, появляются различные проблемы. Для этого, в жаркое время, человек должен, максимально мало, находиться под солнцем. Принимать больше жидкостей. А в целом, своевременно обращаться к врачам при появлении какой-либо проблемы со здоровьем.

-Благодарим за обстоятельное интервью

Спасибо

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!