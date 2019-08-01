Диабетикам помогут специальные татуировки, которые разработали ученые из Мюнхенского университета. Такое исследование они опубликовали в медицинском журнале Angewandte Chemie, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Ученые разработали татуировки, которые меняют цвет в зависимости от показателей крови человека в данный момент. Среди основных маркеров эксперты выбрали уровень кислотности (ph), концентрацию глюкозы и альбумина.

Именно эти показатели сигнализируют о нарушениях в работе организма у диабетиков и людей, которые испытывают проблемы со здоровьем.

Например, уровень глюкозы в крови нужно поддерживать людям с сахарным диабетом, у которых нарушен метаболизм углеводов.

Низкий уровень кислотности может говорить о разных заболеваниях, а низкая концентрация альбумина говорит о проблемах с печенью или почками, тогда как высокая - о проблемах с сердцем.

Теперь вместо того, чтобы постоянно сдавать анализ крови можно просто сделать татуировку из специальных красителей. Этот пигмент будет менять цвет в зависимости от концентрации биомаркеров в межклеточной жидкости.

Так изменяется цвет татуировки в зависимости от показателей. Например, если сахара в крови становится больше, желтый пигмент зеленеет.

Таким образом больной сможет без анализов определять важные для своего состояния показатели.

Пока что технология совершенствуется, но в скором времени больные смогут отслеживать свое состояние, просто взглянув на свое тату.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!