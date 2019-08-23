Регулярные физические нагрузки значительно снижают риск ранней смертности, выяснили ученые.

По данным опубликованного в British Medical Journal исследования, даже уборка в квартире может способствовать увеличению продолжительности жизни, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты изучили восемь исследований, в которых приняли участие суммарно 36 тысяч человек старше сорока лет. Испытуемых поделили на четыре группы по уровню их ежедневной активности, в среднем за их жизнью наблюдали около шести лет.

Наблюдение показало, что риск преждевременной смерти у самой подвижной категории людей сокращается на 73 процента, а у второй по активности группы - на 66 процентов.

Ученые также утверждают, что для повышения продолжительности жизни при сидячем образе достаточно ходить быстрым шагом по 24 минуты в день, либо это же время потратить за физическую нагрузки средней степени интенсивности.

Специалисты также выяснили, что риск преждевременной смерти повышается более чем в два раза, если человек проводит по девять-десять часов в сидячем положении.

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