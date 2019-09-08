Все, что родитель передает своем ребенку, находится в его ДНК. В ходе болезни гены могут повреждаться и передаваться по наследству. Ученым известны более 6000 недугов, которые переходят таким путем, но существуют и те, которые переходят к следующему поколению с 50% вероятностью, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Сахарный диабет

Существует несколько форм этого заболевания, и все они передаются с разной вероятностью. Так, у человека с диабетом первого типа риск родить ребенка с таким же заболеванием 10%. У больных диабетом второго типа риск возрастает до 80%. В геноме этих людей присутствует ряд изменений, и это доказано учеными. Пока достоверно неизвестно, какие именно гены передают болезнь, но врачи советуют всем, у кого в роду есть люди с сахарным диабетом, регулярно проходить обследования и сдавать кровь на определение уровня глюкозы.

Близорукость

Наследственность болезни обусловлена увеличениями в глазных яблоках. В результате такого изменения изображение фиксируется не в сетчатке глаза, а перед ней. Чаще всего заболевание проявляется у детей еще до наступления совершеннолетия. Если оба родителя страдают миопией, то вероятность того, что у них родится ребенок с таким заболеванием, составляет 50%. В случае, если близорукостью страдает только один, риск понижается до 10%.

Гемофилия

Эта болезнь проявляется в патологии крови, которая изменяет ее свертываемость. Чаще синдром наблюдается только у мужчин, а женщины являются переносчиками и могут передать его детям. Если у родителей нет гемофилии, то вероятность рождения потомства с таким заболеванием практически равна нулю. Если хотя бы один родитель болен, то риск появления ребенка с такой же мутацией значительно повышается.

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