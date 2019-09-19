Канадские медики полагают, что выявили первый случай тяжелого заболевания легких, причиной которого стало злоупотребление вейпом.

Об этом в среду сообщил телеканал CBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пациентом является подросток, который поступил в больницу города Лондон (провинция Онтарио) с серьезным осложнением легких. По информации CBC, пациент использовал вейп ежедневно. "Хотя окончательно мы еще не можем сказать, что респираторное заболевание, возникшее у этого молодого человека, стало прямым результатом вейпинга, но в данном случае просто нет другой поддающейся определению причины", - заявил представитель медицинского учреждения Крис Маки. По сведениям телеканала, после курса лечения здоровье подростка пошло на поправку, его выписали из больницы.

Этот случай, скорее всего, станет первым официально зарегистрированным в Канаде, когда курение электронных сигарет привело к заболеванию легких. Минздрав Онтарио с 18 сентября поручил медучреждениям региона сообщать обо всех случаях заболевания легких, которые могут быть связаны с употреблением вейпа.

Ранее сообщалось, что американские Центры по контролю и профилактике заболеваний зарегистрировали в США смерть пяти человек, куривших электронные сигареты. Всего же по стране зарегистрированы порядка 450 случаев заболеваний, предположительно вызванных курением вейпа - в 33 штатах, а также на Американских Виргинских островах. Данные центры с 1 августа текущего года приступили к тщательным анализам легочных заболеваний на предмет их связи с курением электронных сигарет.

Число курящих вейпы и электронные сигареты учащихся старших классов в США в 2018 году возросло на 78%, в средней школе вредную привычку приобрели на 48% больше. В итоге свыше 1,5 млн подростков стали зависимы от никотина с 2017 по 2018 год, несмотря на усилия администрации президента США Дональда Трампа по ограничению продажи содержащих никотин устройств.

В Канаде пока нет такой статистики, но медики уже требуют ужесточить правила продажи электронных сигарет. Сейчас в Канаде употребление вейпа разрешено с 18 лет.

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