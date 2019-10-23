Онколог, доктор медицинских наук Николай Жуков рассказал "Комсомольской правде", как можно снизить риск развития онкозаболеваний, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По мнению специалиста, снизить риск развития рака можно благодаря здоровому образу жизни и правильному рациону питания, включающему большое количество клетчатки.

Жуков также отметил взаимосвязь между лишним весом и развитием злокачественных опухолей, в особенности у женщин.

Жировая ткань вырабатывает дополнительные порции женских половых гормонов - эстрогенов. И эти избыточные гормоны стимулируют пока еще нормальные клетки женских половых органов к большей активности, делению. Больше делений - больше риска, что при одном из них произойдет поломка" - объяснил онколог.

Кроме того, специалист порекомендовал сделать прививки от гепатита В и вируса папилломы человека.



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