В изменчивую погоду, когда на улице холодно, в квартирах, офисах и в общественных местах включают отопление (комби) или кондиционеры. Перепад температур, риск переохлаждения заставляют людей одеваться потеплее, а некоторые укутываются. Это приводит к снижению иммунитета.

В первую очередь, охлаждаются горло, нос и уши. Эти три органа между собой взаимосвязаны, воспаление начинается с одного органа и переходит на другой орган. В большинстве случаев ухо вовлекается в процесс вторично, как осложнение гриппа и насморка.

Независимо от возраста люди испытывают одни и те же жалобы: боль в ухе, ощущение заложенности и шум в ушах. Жалобы на боль заставляют людей идти к врачу. Однако в некоторых случаях при воспалении ушей боль может отсутствовать. В таких ситуациях наблюдается головная боль и шум в ушах. Многие люди не знают, что это связано с отитом (воспаление уха). По этой причине не обращаются к врачу. В итоге воспаление в среднем ухе осложняется, это приводит к прободению барабанной перепонки.

Известно, что Евстахиева труба соединяет среднее ухо с носоглоткой. Нормальная слизь, которая вырабатывается в среднем ухе, с помощью этой трубки попадает в носоглотку. Во время гриппа и насморка в слизистой носа и носоглотки развивается отек, это приводит к сужению просвета Евстахиевой трубки. В результате жидкость, которая собирается в среднем ухе, не может быть выведена и создается благоприятное условие для развития инфекции.

При наличии гриппа и насморка необходимо обеспечить дренаж полости носа. Нельзя использовать средства, снижающие секрецию желез слизистой оболочки носа. Они не снимают воспаление, а наоборот способствуют более быстрому переходу процесса из носоглотки в среднее ухо. В домах с детьми, младенцами и пожилыми людьми, в домашней аптечке всегда должны присутствовать противовоспалительные, обезболивающие лекарства от боли в ушах. Заложенность носа в течение 3-4 дней может вызвать отит.

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