Это не спасет от коронавируса: врачи обнародовали новые факты

Коронавирус COVID-19 обрастает множеством мифов относительно лечения и распространения инфекции, пишет РБК Украина.

Коронавирус COVID-19 во всем мире уже выявили у более 700 тысяч человек, 34 тысячи умерли. При этом многие до сих пор верят, что чеснок может защитить от коронавируса, а обтирание спиртом всего тела убьет вирус, который туда уже попал. Врачи Всемирной организации здравоохранения разрушили самые популярные мифы о коронавирусе.

В ВОЗ напомнили, что инфекция является крайне заразной, а эффективная защита от нее - это отказ от социальных контактов и регулярное мытье рук или обработка антисептическими средствами.

Что не защитит от коронавируса

Научных доказательств, что регулярное промывание носа солевым раствором защитит от коронавируса, нет.

Чеснок - безусловно полезен для здоровья, но никаких подтвержденных данных об эффективности овоща в профилактике COVID-19 не существует.

Электросушилки для рук не могут убить коронавирус.

Антибиотики не лечат коронавирус. Они позволяют лечить только бактериальные инфекции.

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Солярий не защитит от коронавируса благодаря ультрафиолетовому излучению.

Если коронавирус уже в организме, то обработка тела спиртом/хлоркой/другими средствами не убьет коронавирус.

Как не передается COVID-19

Укусы комаров не распространяют инфекцию, поскольку вирус - респираторный. Он передается воздушно-капельным путем, оседая на слизистых человека.

Вероятность передачи коронавируса через деньги низкая. Хотя инфекция и может сохранять жизнеспособность на поверхностях, соблюдение гигиены рук поможет избежать заражения таким путем.

Через посылки и конверты заразиться нельзя, поскольку вирус недолго сохраняет жизнеспособность на них.

Доказательств, что коронавирус передается через кошек и собак или других домашних животных, нет.

Вирус распространяется при кашле и чихании не далее, чем на 1 метр, он не способен сам летать по воздуху на большие расстояния.

Ученые ВОЗ напомнили, что коронавирусом рискуют заразиться люди всех возрастных категорий.