В ВОЗ рассказали, сколько может занять работа над вакциной от COVID-19

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что работа над вакциной от коронавируса может занять полтора года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Клюге заявил, что вакцина должна быть эффективной, но в то же время и безопасной.

"Когда вакцина появится, она должна стать достоянием всего мира. Не должно быть того, что было в прошлом, когда вакцина была доступна только тем, кто мог за нее заплатить", - сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что до появления вакцины необходимо соблюдать основные меры безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.