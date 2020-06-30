Комбинация антиретровирусных препаратов оказалась бессильна против COVID-19

Комбинация антиретровирусных препаратов лопинавира и ритонавира, которые повсеместно используют против ВИЧ, не прошли клинического испытания как средство против коронавирусной инфекции. Об этом пишут исследователи из британского проекта RECOVERY, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наши результаты показывают, что для лечения пациентов с COVID-19, которым не нужна вентиляция легких, комбинация лопинавира и ритонавира неэффективна", - подчеркнул руководитель исследования, профессор Оксфордского университета Питер Хорнби.

Всего в исследовании участвовали около 5 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией. 1,6 тыс. из них получали комбинацию лопинавира и ритонавира, остальным 3,4 тыс. доставалось стандартное лечение. До начала испытаний 4% участников исследования нужна была вентиляция легких, 70% - только кислород, оставшимся такая поддержка была не нужна.

За 28 дней смертность среди пациентов из обеих групп была практически одинаковой - 22,1% в случае с антиретровирусными препаратами и 21,3% при стандартном лечении. Следовательно, делают вывод ученые, никакого положительного эффекта у лопинавира и ритонавира нет. Ученые также подчеркнули, что им не удалось узнать, как комбинация этих препаратов влияет на пациентов в тяжелом состоянии. Дело в трудностях с введением препаратов пациентам, которые находятся на искусственной вентиляции легких.

Всего в исследовании RECOVERY участвуют 11,5 тыс. пациентов из 175 британских больниц. Цель проекта - изучить эффективность уже существующих препаратов для лечения заразившихся коронавирусом нового типа. Кроме комбинации лопинавира и ритонавира исследователи изучают эффективность иммунодепрессанта дексаметазона, антибиотика азитромицина, иммунодепрессанта тоцилизумаба, переливания больным плазмы крови пациентов, перенесших COVID-19, а также противомалярийного препарата гидроксихлорохина.

Ранее ученые уже публиковали предварительные результаты исследований: в частности, дексаметазон оказался эффективен при лечении больных с тяжелыми формами коронавирусной инфекции, а гидроксихлорохин - наоборот, оказался практически бесполезен.