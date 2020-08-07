В России разъяснили технологию создания вакцины от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса, созданная центром Гамалеи, разработана с использованием известной на протяжении 20 лет технологии, разъяснил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Вакцина разработана на давно и хорошо изученной платформе, которая на протяжении 20 лет создавалась, это аденовирусный вектор... Она не абсолютно новая, она построена на изученной платформе", - пояснил эксперт. Он добавил, что на основе той же технологии были созданы вакцины от вируса Эболы и ближневосточного респираторного синдрома.

О том, что подход к созданию вакцины от коронавируса может быть разным, поскольку сами вакцины бывают как вирусные, так и инактивированные, ранее рассказал кандидат биологических наук, вирусолог, генетик, заведующий Лабораторией геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков. По его словам, самые популярные на сегодняшний день - рекомбинантные или векторные вакцины. Векторный метод используется и при создании вакцины от коронавируса. При ее разработке ученые берут вирусные частицы, "вычищают" из них патогенные составляющие и вставляют на их место генетический материал COVID-19. По такому же принципу создавались вакцины от гепатита B и ротавирусной инфекции.