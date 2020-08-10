https://news.day.az/medicine/1260983.html В Турции начинают испытывать на людях вакцину от коронавируса
В Турции начинают испытывать на людях вакцину от коронавируса
Турецкие власти разрешили проведение клинических испытаний одной из вакцин против коронавируса на людях. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"Две наши вакцины успешно прошли испытания на животных, одна из них получила разрешение на клинические испытания на людях", - сказал он.
Турция, наряду с США и Китаем, входит в тройку стран, разрабатывающих собственную вакцину против коронавируса, напомнил Эрдоган.
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