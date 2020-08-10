В Турции начинают испытывать на людях вакцину от коронавируса

Турецкие власти разрешили проведение клинических испытаний одной из вакцин против коронавируса на людях. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Две наши вакцины успешно прошли испытания на животных, одна из них получила разрешение на клинические испытания на людях", - сказал он.

Турция, наряду с США и Китаем, входит в тройку стран, разрабатывающих собственную вакцину против коронавируса, напомнил Эрдоган.