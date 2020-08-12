Вторую российскую вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам

Вторую российскую вакцину от коронавируса, разработкой которой занимается центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, ввели первым добровольцам. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Роспотребнадзоре, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, по результатам вакцинации первых пяти человек подготовлен промежуточный отчет о безопасности препарата "ЭпиВакКорона". "Все добровольцы чувствуют себя хорошо", - добавили в пресс-службе Роспотребнадзора. После этого препарат ввели еще девяти добровольцам, они находятся под наблюдением. Таким образом, всего вакцинацию препаратом "Вектора" прошли 14 человек.

"На основании данных отчета Независимым комитетом по мониторингу данных (НКМД) будет принято решение о дальнейшей вакцинации добровольцев второго этапа клинического исследования", - сообщили в Роспотребнадзоре.