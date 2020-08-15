Произведена первая партия российской вакцины от коронавируса

В России произвели первую партию вакцины от коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе Минздрава, поступившего в Gazeta.ru, передает Day.Az.

"Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России", - сообщили в пресс-службе ведомства.