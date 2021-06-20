Врач раскрыл принципы действия индийского штамма коронавируса

При заражении индийским штаммом коронавируса болезнь гораздо быстрее переходит от легкой формы к тяжелой. Принципы действия данного типа вируса раскрыл директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, индийский вариант COVID-19 гораздо "злее", чем его уханьская версия. "Это картина, которая, по всей видимости, дает индийский штамм, она более агрессивная. Протекает более молниеносно по сравнению с уханьским штаммом", - пояснил он.

За счет этого, отметил Гинцбург, у организма больного сокращается время для вырабатывания собственных антител.