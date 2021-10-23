Ученые выяснили, что вакцинироваться лучше ранним утром

Ученые из Женевского университета (UNIGE) в Швейцарии и Университета Людвига-Максимилиана (LMU) в Германии установили, что активность иммунной системы зависит от времени суток. Об этом говорится в публикации журнала Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Исследуя закономерности работы адаптивной иммунной системы в течение суток, ученые из Швейцарии и Германии в экспериментах на лабораторных мышах и культурах клеток человека выяснили, как меняется активность ее очень важного начального звена - дендритных клеток, которые активно распознают антигены - специфические фрагменты патогенов.

После распознавания дендритные клетки мигрируют в лимфатические сосуды, по которым достигают лимфатических узлов, где "демонстрируют" (презентируют) обнаруженный антиген другим иммунным клеткам - T-лимфоцитам, что и запускает цепочку событий, которая приводит к выработке специфических защитных белков-антител.

Эксперименты на мышах с нарушенной работой биологических часов показали, что процесс миграции дендритных клеток и клеток лимфатических сосудов определяется их реакцией на время суток.

Повторив этот эксперимент на культуре клеток человеческой кожи, ученые определили хемокины (небольшие молекулы, контролирующие миграцию иммунных клеток), активность генов которых регулируется циркадными ритмами - циклическими колебаниями биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.

Выяснилось, что под контролем этих хемокинов дендритные клетки наиболее активно перемещались в конце стадии покоя, непосредственно перед возобновлением активности организма - у ведущих ночной образ жизни мышей днем, и рано утром - у людей.

"В любом случае это открытие может иметь практическое значение. Очевидно, что время суток желательно учитывать при введении вакцин и при противоопухолевой иммунотерапии, так как это может повысить их эффективность", - отмечает издание.