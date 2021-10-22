Оценена эффективность ревакцинации Moderna

Исследователи из США показали, что получение бустерной дозы вакцины Moderna через шесть месяцев после прививки значительно увеличил у макак-резусов число нейтрализующих антител против всех вызывающих озабоченность вариантов SARS-CoV-2.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, статья ученых c оценкой эффективности ревакцинации препаратом опубликована в журнале Science.

Специалисты из Национального института аллергий и инфекционных заболеваний Национальных центров здравоохранения США, компании Moderna, а также университетов Эмори и Джонса Хопкинса начали проводить исследование шесть месяцев назад, когда наиболее распространенным вариантом коронавируса в Америке был "бета"-вариант. На нем и сфокусировали внимание исследователи: получившим две дозы вакцины макак-резусам давали либо "оригинальную" вакцину mRNA-1273, либо mRNA-1273.β - содержавшую последовательность S-белка "бета"-варианта.

Как результат, для первой группы наблюдалось увеличение титра IgG антител в четыре раза, для второй - в шесть. Через две недели после ревакцинации титры антител у макак-резусов вернулись на пиковый уровень. Подобная реакция наблюдалась для всех вызывающих обеспокоенность вариантов - "бета","дельта", "гамма", "эпсилон". Повышенная выработка антител сохранялась по крайней мере через восемь недель после получения бустерной дозы и большей, чем после получения второй дозы. Ревакцинация обеспечивала высокий уровень защиты, существенно подавляя репликацию вируса в дыхательных путях и носе.