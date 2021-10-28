Иммунолог назвал причины отсутствия коллективного иммунитета в России

Коллективный иммунитет против коронавируса в России не сформировался из-за низких темпов вакцинации населения. Об этом РБК рассказал заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Костинов отметил, что на данный момент в России доступны три вакцины от COVID-19 и люди могут выбирать любую. Однако, по его словам, россияне не хотят делать прививки, болеют и в итоге вирус изменяется, появляется все больше мутаций.

Другой причиной отсутствия популяционного иммунитета иммунолог назвал изменчивость вируса. При этом он отметил, что это не главный фактор, так как пока патогенные свойства вируса изменяются не кардинально, но со временем при медленных темпах вакцинации коронавирус будет меняться все больше.

Ранее вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что специфика коронавируса не позволит сформировать коллективный иммунитет в обычном понимании, однако иным путем можно будет достигнуть новый тип иммунитета. По его словам, в классическом смысле коллективный иммунитет является полной блокировкой вируса, потому что в обществе очень много привитых и переболевших. Однако "дельта"-штамм может вызывать у вакцинированных легкие формы заболевания. "Значит, в этой ситуации возможна другая форма коллективного иммунитета: иммунитета от тяжелых форм болезни", - объяснил специалист.