Раскрыт неожиданный способ усилить эффект от вакцинации от COVID-19

Второй компонент вакцины от коронавируса можно ввести не на 21-й, а на 28-й день после первой фазы. Такой неожиданный способ усилить эффект от вакцинации и повысить количество антител раскрыл в беседе с Ura.ru российский врач-иммунолог Николай Крючков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист отметил, что при введении второй фазы препарата позднее иммунитет к COVID-19 может выработаться на шестой-седьмой неделе. "Конечно, это не значит, что через месяц ничего не будет, просто эффект будет не максимальный", - заметил Крючков.

Иммунолог подчеркнул, что вводить второй компонент вакцины раньше срока не стоит.

В свою очередь академик РАН Виталий Зверев заявил, что введение второй фазы позже не противопоказано, хотя исследований на эту тему еще не было.