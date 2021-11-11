Иммунолог назвал причины скачков уровня антител к COVID-19

Необходимое количество антител к коронавирусу фиксируется в крови через некоторое время после получения прививки или перенесенного COVID-19 из-за встречи организма с болезнью или по причине различия тест-систем на определение количества антител. Об этом рассказал генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, после вакцинации или через определенное время после излечения от коронавирусной инфекции уровень антител снижается, а затем может резко вырасти. Значимый скачок антител может говорит о встрече с инфекцией, а высокий уровень антител может означать новый контакт.

Крючков отметил, в 50% случаях COVID-19 протекает бессимптомно, не в формате заболевания, что свидетельствует об отсутствии клинических проявлений у человека, но наличие реакции иммунной системы.

Незначительное изменение показателя антител IgG или IgM можно связать с особенностями различных тест-систем, которыми были произведены замеры, так как "каждый тест имеет погрешность, а также не стоит забывать об индивидуальных колебаниях, напомнил эксперт.