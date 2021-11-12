В Таиланде представили дезинфицирующее средство против любой мутации коронавируса

Университет Чулалонгкорн представил не содержащее спирта дезинфицирующее средство, которое способно уничтожить за минуту коронавирус с любой мутацией. Об этом сообщил в пятницу на брифинге заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "оно способно деактивировать SARS-CoV-2". "Данное средство подойдет детям и пожилым людям с чувствительной кожей, поскольку оно не содержит спирта, - уточнил Нопакун. - По результатам испытаний выяснилось, что оно может деактивировать коронавирус со всеми видами мутаций всего за одну минуту".

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В пятницу Минздрав информировал о 7,3 тыс. заразившихся и 51 умершем за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 2 млн, вылечились более 1,88 млн человек, умерли 19,9 тыс. пациентов.