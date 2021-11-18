"Длительный ковид" стоит рассматривать как хроническое заболевание

"Длительный ковид", вероятно, нужно будет рассматривать как хроническое заболевание, так как вирус может циркулировать в организме достаточно долго. Такое мнение в среду выразила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы знаем, что если вирус сохраняется более чем 12 месяцев, мы можем посчитать все-таки, что это заболевание можно рассматривать как хроническое, и тем более изменения, которые мы видим, <...> можно скорее всего предполагать, что, возможно, вирус циркулирует достаточно долго в организме. В отдельных случаях наблюдается переход заболевания от острой фазы в хроническую, и мы понимаем, что вирус не ушел и может латентно находиться в тех или иных клетках и через какое-то время вновь выходить. Такое мы видели и знаем у герпеса", - сказала она на 16-м Национальном конгрессе терапевтов.

Малинникова также добавила, что сегодня постковидный синдром в целом наблюдается у около 70% пациентов, перенесших заболевание. "Тот факт, что все-таки вирус способен размножаться в различных клетках, тканях, надо предполагать, что скорее всего это может быть и хроническое течение", - заключила она.