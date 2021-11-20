Врач рассказала, какие продукты стоит включить в рацион после COVID
Врач-терапевт-инфекционист Фаллахи Нуржахан рассказала, какие продукты нужно включить в рацион после перенесенного коронавируса. По ее словам, питание должно быть 5-6-разовым и включать в себя белковую пищу, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ
Она отметила, что порции должны быть не большими, но сбалансированными.
"Обязательно присутствие белковой пищи в рационе: курица, индейка, говядина, творог, яйца. Морская рыба, орехи богаты полезными жирами", - сказала Нуржахан.
Также важно, чтобы в рационе были пробиотики. Они содержаться в кисломолочных продуктах и квашеной капусте.
Кроме того, как отметила инфекционист, не менее важно после перенесенной коронавирусной инфекции наладить питьевой режим. Согласно ее рекомендации, в сутки нужно употреблять 1,5-2 литра воды.
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