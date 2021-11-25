Российский иммунолог заявил о возможности перепутать коронавирус с раком крови

У коронавирусной инфекции множество симптомов, поэтому ее можно перепутать с 30 другими заболеваниями, в том числе с раком крови. Такое мнение высказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, его слова приводит Telegram-канал "Радиоточка НСН", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Коронавирус можно перепутать с чем угодно, где есть температура, поэтому уже в первый день надо установить диагноз. Сейчас тесты доступны в аптеках, нужно сразу их делать и быстрее вызывать врача", - рассказал Жемчугов.

Также он перечислил самые распространенные симптомы COVID-19. Это насморк, боль в горле, потеря вкуса, обоняния, часто нарушения слуха, боль в мышцах и симптомы кишечного расстройства.