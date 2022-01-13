Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове дала понять, что ещё слишком рано, чтобы говорить о конце пандемии. Она лишь в середине. Коронавирус приобретает новое свойство, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идёт об эндемичности. Это определение даётся болезни, когда она становится обычной для какого-либо региона. Эндемичными также называют вирусы и инфекции, которые постоянно присутствуют в той или иной местности. Именно это свойство и приобретает коронавирус.

"Этот вирус находится на пути становления эндемичным. Это даже не оспаривается. Но сейчас мы в самой середине пандемии", - констатировала в ходе брифинга Мария Ван Керкхове.

Она добавила, что уровень и интенсивность распространения SARS-CoV-2, уровень госпитализаций, уровень влияния на системы здравоохранения по-прежнему высоки. В ряде стран штамм "омикрон" уже вытеснил предыдущего лидера - "дельту".

По предположениям представителя ВОЗ, "омикроном" дело не кончится, будут и другие мутации. Коронавирус пока ещё не настолько предсказуем, как грипп или ОРВИ, но, возможно, когда-то станет таким.