В Сети появились новые снимки "омикрона"

Опубликованы новые снимки "омикрон"-штамма коронавируса. Их сделали в российском научном центре "Вектор" с помощью электронного микроскопа.

"Фотосессия" была проведена во время исследований, в ходе которых ученые выяснили, что быстрее всего новая разновидность погибает на керамике, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Из-за "омикрона" уже в четверти всех российских регионов введены те или иные ограничения. Так, школы сразу в нескольких областях и республиках переведут на дистанционное обучение. Три десятка учебных заведений вообще закрыли на карантин. На Урале отменяются массовые мероприятия - кинотеатры и детские развлекательные центры можно будет посетить только при наличии QR-кода.

Напомним, 11 марта 2020 года ВОЗ признала ситуацию с распространением нового коронавируса пандемией. Во всем мире установлено более 351 миллиона случаев заболевания.