https://news.day.az/medicine/1429740.html Что после "омикрона": Мясников дал прогноз по пандемии - ВИДЕО
Что после "омикрона": Мясников дал прогноз по пандемии - ВИДЕО
Врач Александр Мясников высказался о штамме коронавируса "омикрон", который распространяется с высокой скоростью, но щадит своих жертв.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, доктор Мясников поделился мыслями о борьбе с пандемией и сроках ее завершения.
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