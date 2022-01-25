Что после "омикрона": Мясников дал прогноз по пандемии

Врач Александр Мясников высказался о штамме коронавируса "омикрон", который распространяется с высокой скоростью, но щадит своих жертв.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, доктор Мясников поделился мыслями о борьбе с пандемией и сроках ее завершения.