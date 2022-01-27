Врач назвал "омикроном" любую простуду

Советник генерального директора фонда Международного медицинского кластера, врач-терапевт Ярослав Ашихмин рассказал "Ленте.ру", что "омикрон"-штамм коронавируса определить не очень сложно - в настоящее время его признаком может быть любая простуда, кроме риновируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Огромное количество людей сейчас обращается [за медицинской помощью]. Говорят, что плохо себя чувствуют, трясет, хоть и делали прививку, гриппа нет. Главное, просто знать, что сегодня к любым "соплям" нужно относиться как к омикрону, потому что сейчас он разбушевался", - отметил врач.

По его словам, проблема "омикрона" заключается в том, что он плохо выявляется посредством тестирования. Люди способны переносить вирус при отрицательном результате на COVID-19.