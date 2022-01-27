https://news.day.az/medicine/1430488.html В Азербайджане медицинских пиявок занесут в «Красную книгу»
В Азербайджане медицинских пиявок занесут в «Красную книгу»
Медицинские пиявки будут включены в III издание "Красной книги".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил исполнительный директор Института зоологии НАНА, доктор биологических наук Эльшад Ахмедов.
Он сказал, что в настоящее время близится к завершению работа по включению медицинских пиявок (H.orientalis) в "Красную книгу".
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