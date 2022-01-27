В Азербайджане медицинских пиявок занесут в «Красную книгу»

Медицинские пиявки будут включены в III издание "Красной книги".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил исполнительный директор Института зоологии НАНА, доктор биологических наук Эльшад Ахмедов.

Он сказал, что в настоящее время близится к завершению работа по включению медицинских пиявок (H.orientalis) в "Красную книгу".